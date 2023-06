(Di giovedì 15 giugno 2023) L'chiama, Federicorisponde. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'ex romanista affiancherà il dirigente...

L'Udinese starebbe cercando una figura da affiancare a Pierpaolo Marino e avrebbe pensato'ex Vicenza FedericoL'Udinese starebbe cercando una figura da affiancare a Pierpaolo Marino e avrebbe pensato'ex Vicenza Federico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta ...... è emersa la verità: dopo un lungo interrogatorio, Robertoha ammesso che l'arma in quel momento si trovava nelle mani del figlio. Meno di due anni e pena sospesa Quest'ultimo, essendo'...... in provincia di Brescia: era il pomeriggio del 16 ottobre quando in casa di Roberto, ... "E' tutta colpa mia", le prime parole disperate del padre'arrivo di soccorritori e forze dell'...

Balzaretti all'Udinese: niente Sampdoria | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Il quotidiano sportivo con sede a Milano ha confermato l'arrivo di Federico Balzaretti in bianconero. Ecco tutte le ultime su questo affare ...L’Udinese starebbe cercando una figura da affiancare a Pierpaolo Marino e avrebbe pensato all’ex Vicenza Federico Balzaretti L’Udinese starebbe cercando una figura da affiancare a Pierpaolo Marino e a ...