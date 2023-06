Balotelli verso la fine ingloriosa al Sion | la rissa con il Ds alla festa vestito da Pikachu Il presidente | «Chi lo prende butta i soldi»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nella stagione fallimentare di Marioe del suospunta anche unain cui l’ex attaccante azzurro ha partecipato lo scorso febbraio e che ha inevitabilmente compromesso il rapporto tanto con i tifosi svizzeri quanto con il club. Come ha svelato il quotidiano Blick,a febbraio si è presentato a unadi carnevale con il direttore sportivo del, Barthélémy Constantin, figlio delChristian. I due si erano travestiti dae da personaggio della Casa di carta, finché la situazione non è degenerata. Qualcuno avrebbe cercato di fotografare, che ha reagito irritato. Prima sono partiti gli insulti, poi il Ds ha provato a calmare gli animi mettendosi di mezzo. A quel punto però ...

era già partito in quarta e mentre stava per aggredire chi lo voleva fotografare ha dato un pugno, probabilmente involontario, al dirigente. Nella partita subito dopo era stato riconosciuto quasi subito e la situazione era precipitata molto in fretta. Presente a Istanbul per la finale di Champions League di sabato sera tra Manchester City e Inter, Mario, doppio ex della gara, si è reso protagonista di un gesto molto simpatico con alcuni tifosi Citizens che, in un bar, lo hanno riconosciuto e acclamato.

Balotelli verso la fine ingloriosa al Sion, la rissa con il Ds alla festa ... Open

