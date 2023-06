(Di giovedì 15 giugno 2023) In queste settimane Millyè impegnata concon The Road, ma sta già pensando anche al cast del suo programma che tornerà in onda a settembre. Secondo il settimanale Oggi Milly starebbe valutando la partecipazione di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza era stata contattata per prendere parte a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, ma ha rifiutato entrambi i reality. Mentre pare che la Carrisi sia prontissima a scendere in pista e a farsi giudicare da Selvaggia, Carolyn, Guillermo, Fabio, Ivan e Alberto.con le Stelle: Jasmine Carrisi verso il programma di Milly. “Jasmine Carrisi, 22 anni, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è a un passo dal partecipare acon le Stelle, il longevo programma di Milly ...

Ballando, Carlucci pronta ad arruolare un volto che ha detto no al GF Vip Biccy

