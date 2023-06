Azzurri ko all' 88° | Spagna in finale di Nations League

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo l'1-0 di Pino e il pari di Immobile su rigore, il gol di Joselu decide la semidi Enschede ENSCHEDE (OLANDA) - Labatte l'Italia 2-1 e si qualifica per la finalissima dicontro la Croazia, in programma domenica al De Kuip di Rotterdam. Nello stesso giorno la Nazional

Non è il momento di diaspore e scissioni, ripetono tutti gli esponenti, forti anche del '... per esempio, registra un guadagno di 2,4 punti rispetto'ultima rilevazione di aprile per FI, che ...Kim Min - jae è più che mai vicino'addio agli, che si preparano a perderlo nei primi giorni di luglio senza neanche potersi opporre: entrerà infatti in vigore la clausola rescissoria da ...Doppio errore in impostazione di Bonucci , schierato'ultimo momento da Mancini, e destro vincente di Yéremy Pino, alla sua seconda rete in nazionale. Glinon si perdono e riescono subito ...

Italia, è una notte amara: Joselu punisce gli Azzurri, passa la ... FIGC

Un gol fortunoso a meno di tre minuti dal fischio finale beffa l' Italia di Mancini, esclusa ancora una volta dall'atto conclusivo della Nations League. Ma gli azzurri, dopo un buon primo tempo, sono ...C’è stata l’illusione di potercela fare, dopo il rigore trasformato da Immobile. Ma la Spagna è più attrezzata e maestra del palleggio, vince meritatamente e va in finale di Nations, ...