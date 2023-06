Avverse condizioni meteo | l’avviso del Sindaco di Benevento

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, dalle ore 14:00 di oggi giovedì 15 giugno fino alle ore 08:00 di domani 16 giugno, ildiClemente Mastella ha emesso un avviso per lerologiche; in particolare per il Sannio sono previsti precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. Il, pertanto, invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allertaper rischio idrogeologico e raffiche di vento e per fenomeni idrogeologici rilevanti: – evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi ...

A causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di oggi su tutta la regione Campania, lo spettacolo di Peppe Iodice in programma questa sera al Belvedere di San Leucio, è rimandato al ...