Avellino | colpisce al volto un uomo e gli ruba il cane

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Loviolentemente alunad: denunciato un 38enne per rapina e lesioni personali Loviolentemente ale gli porta via il. Il fatto sarebbe accaduto poco prima delle 22:00 del 13 giugno scorso. A quell’ora una pattuglia della Questura diera impegnata in controllo del territorio. In via Circumvallazione gli agenti hanno notato – all’interno dei giardinetti – una persona seduta su una panchina che sanguinava copiosamente dalla bocca e dal naso. Sul posto intervenuto anche il personale del 118 che non ha prestato le cure all’senza ravvisare l’opportunità di condurlo al pronto soccorso. Dalle dichiarazione rese dalla vittima – un tunisino 55enne – e da alcuni ...