Automobilisti sconvolti | se avete questa macchina state rischiando ogni giorno la morte

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 15 giugno 2023) Unaad alta tecnologia che non funziona come dovrebbe. Le parole di un esperto del settore sollevano dubbi negli acquirenti. L’avanzamento tecnologico nell’automobilismo è rivolto principalmente al fattore sicurezza. Moltissimi nuovi sistemi e dispositivi nelle automobili vanno verso una guida più sicura, ma non sempre questi funzionano al meglio. Nel caso di un modello in particolare c’è chi solleva dubbi. Alcune auto possono essere troppo pericolose da guidare – ANSA – ilovetrading.itCi si può davvero affidare alle più avanzate tecnologie delle automobili per tenerci al sicuro? Una delle ultime novità in fatto di robotica e veicoli a motore è la guida automatica, una feature implementata nei veicoli più moderni e tecnologicamente avanzati che permette all’auto, tramite un’intelligenza artificiale, di guidarsi letteralmente da sola. Una delle case ...