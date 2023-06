Auto precipita in scarpata | tra i morti un bimbo di 11 anni

Il piccolo viaggiava incon la madre, di 39 anni, anche lei deceduta, e la sorella di 13, rimasta gravemente ferita, e trasportata in elisoccorso nell'ospedale di Locri. La ragazza, secondo ...BOVALINO - E' di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in provincia di Reggio Calabria. L', un'utilitaria, con a bordo le vittime, per cause in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri. Le vittime sono una donna di 39 anni e del suo bambino di 11 anni.Grave incidente a Ventimiglia dove un Defender dell'Istituto geografico militare con quattro persone a bordo è precipitato in un burrone nella frazione di Latte, sulle alture della città di confine: ...

Incidente a Ventimiglia, auto precipita in burrone: 3 morti Adnkronos

BOVALINO, 15 GIU - E' di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in provincia di Reggio Calabria. L'auto, un'util ...E' un bimbo di 11 anni una delle due vittime dell'incidente stradale avvenuto sulla provinciale che da Bovalino conduce a Natile di Careri, in provincia di Reggio Calabria. (ANSA) ...