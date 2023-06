Auto precipita in scarpata | morta anche tredicenne

È morta anche la tredicenne coinvolta nell'incidente stradale, accaduto lungo la strada provinciale che collega Bovalino con Natile di Careri, in cui erano già deceduti la madre, Caterina Pipicella, ...Il piccolo viaggiava incon la madre, di 39 anni, anche lei deceduta, e la sorella di 13, rimasta gravemente ferita, e trasportata in elisoccorso nell'ospedale di Locri. La ragazza, secondo ...Mezzo dell'Esercitoin un dirupo a Ventimiglia. L'incidente si è verificato attorno alle ... Ferito ma non in pericolo di vita il quarto uomo a bordo dell', anche lui dipendente civile ...

Incidente a Ventimiglia, auto precipita in burrone: 3 morti Adnkronos

È morta anche la tredicenne coinvolta nell'incidente stradale, accaduto lungo la strada provinciale che collega Bovalino con Natile di Careri, in cui erano già deceduti la madre, Caterina Pipicella, d ...Tragico incidente a Ventimiglia. Un mezzo dell’Esercito italiano è finito fuori strada ed è precipitato in un dirupo, compiendo un volo di trenta metri. Delle quattro persone a bordo tre sono morte, l ...