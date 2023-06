Auto finisce in una scarpata di 3 metri | muoiono donna di 39 anni e figlio di 11 Gravissima anche la sorella del ragazzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Unadi 39e ildi 11 sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale di Reggio Calabria che collega Bovalino a Natile di Careri. L’sulla quale viaggiavano – una Fiat Panda – per cause in corso di accertamento, è precipitata in unadi circa 3, nell’alveo di un piccolo torrente. Un’altra figlia della, di 13, è rimasta ferita in modo grave: è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Locri, ma proprio per la gravità delle sue condizioni è probabile che poi sarà trasferita all’ospedale di Reggio Calabria. Le due vittime, stando a quanto ricostruito finora, sono rimasti incastrati nell’abitacolo. I sanitari del servizio di emergenza 118 intervenuti sul luogo dell’incidente ...