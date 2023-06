Auto elettriche | dall’Ue dazi sui veicoli cinesi per frenare l’import da Pechino Germania contraria

La cinese Gotion, che con CATL e BYD è uno dei colossi di punta nella fabbricazione di batterie pere Volkswagen ne è la principale azionista, alla produzione di celle dalla formula ...Con la terza giornata, la 1000 Miglia Green ha lasciato Roma per riprendere la strada verso la sua destinazione finale, Brescia. Il percorso ha portato la carovana diad attraversare alcuni dei luoghi italiani più belli e iconici, come la Tuscia e la Val d'Orcia, per poi fermarsi a Siena, una delle perle della Toscana, dopo oltre 30 prove ...Lecontribuiscono alla crescita della flotta Enjoy già disponibile nella Capitale, composta da circa 800 veicoli trae cargo, e diventeranno 200 nel corso dei prossimi mesi. ...

La nazione di Oslo diventa un esempio per capire cosa potrebbe significare la rivoluzione dei veicoli elettrici per l’ambiente e la vita dei cittadini. La Norvegia ha intenzione di porre fine alle ...TREVISO - Un'anomalia all'interno del "settore traente" dell'auto, quindi il comparto motore. Probabilmente un difetto dovuto alla batteria al litio per un incidente ...