Aurora Ramazzotti versione politica | Nessuno ha il diritto | umilia Giorgia Soleri

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Lo scontro sul lutto nazionale e i funerali di Stato per Silvio Berlusconi travalica la polemicae invade anche il mondo decisamente più "leggero" dei social, della tv, del gossip e dei reality show., ormai ex fidanzata di Damiano David voce e leader dei Maneskin, ex concorrente di Pechino Express trasformatasi nelle ultime settimane in (contestatissima) paladina delle cause femministe e di sinistra, condivide sui propri profili un post decisamente di pessimo gusto di Infosubmarine: "L'uomo che ha distrutto il Paese". Dedicato, ovviamente all'ex premier e leader di Forza Italia scomparso lunedì a 86 anni. L'attivista ha quindi commentato nelle sue Instagram Stories: "Parlare diè sempre il modo migliore per fare pulizia contatti. I vari ‘ma ha fatto anche cose buone?' Delusa, ma non ...