Atp Stoccarda 2023 | Musetti-Tiafoe | dove vederla in diretta tv e in streaming

Niente di strano, un po' di filosofia del giocatore greco, se non fosse che proprio in quei minuti il top - 10 ellenico fosse in campo per sfidare Richard Gasquet al torneodi, nel bel ...Lunedì abattendo Gojo , n.111, Lorenzo ha vinto il suo primo match in carriera sull'erba. Poi si è ripetuto sempre in due set sul francese Barrere, n.58, qualificandosi per la ...Nella giornata di domani si giocheranno i quarti di finale dell'250 di2023. Apre la giornata il match cartello tra l'azzurro Musetti e l'americano Tiafoe , rivincita del terzo turno di Roma che aveva visto il tennista di Forlì trionfare dopo diverse ...

ATP Stoccarda, bene Musetti: Barrere ko in due set, ora i quarti Ubitennis

Lorenzo Musetti torna in campo nella tarda mattinata di venerdì per i quarti di finale del “Boss Open” (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che ...Sinner e Musetti hanno ripreso a marciare rispettivamente dagli Atp di ‘s-Hertogenbosch e Stoccarda. Le lo prospettive ranking ...