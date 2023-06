ATP Stoccarda 2023 | Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego escono ai quarti in doppio

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) Si ferma aidi finale la corsa nel torneo dimaschile dell’ATP 250 didi: nel Boss Open la coppia azzurra è stata battuta dal duo testa di serie numero 1, formato dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden, vittorioso per 6-1 7-5 in un’ora e dieci minuti. Nel primo set gli azzurri perdono il servizio in apertura al punto decisivo e la coppia numero 1 scappa subito sul 2-0.tengono la battuta al deciding point nel terzo game, ma nel quinto, ancora al punto decisivo, cedono di nuovo la battuta. L’indiano e l’australiano scappano sul 4-1 pesante, allungano ancora e poi vanno a chiudere con un altro break, questa ...