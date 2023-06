Atp 250 Stoccarda 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 16 giugno con Musetti

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nella giornata di domani si giocheranno i quarti di finale dell’Atp 250 di. Apre la giornata il match cartello tra l’azzurroe l’americano Tiafoe, rivincita del terzo turno di Roma che aveva visto il tennista di Forlì trionfare dopo diverse interruzioni per pioggia. A seguire la testa di serie numero 2 Fritz se la vedrà con il qualificato Fucsovics mentre Hurkacz affronterà l’ostico O’Connell, che ha battuto in due set Lorenzo Sonego. Qui di seguito ilcompleto della giornata. CENTER COURT ore 11 (6)vs (3) Tiafoe a seguire (Q) Fucsovics vs (2) Fritz non prima della 15 (4) Hurkacz vs O’Connell non prima delle 17 Struff vs Tsitsipas/Gasquet SportFace.