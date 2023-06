Atletica | Stefano Mei su Marcell Jacobs | “Manca la perla dei Mondiali Dobbiamo stargli vicino”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) Non sarà presente tra i convocati dell’Italianegli Europei a squadre. L’assenza del campione olimpico dei 100 metri alla competizione polacca non è una novità, visto che aveva già annunciato lo stop qualche giorno fa per ritrovare la condizione migliore dopo gli infortuni in questa prima parte di 2023. A commentare la situazione del due volte oro a Tokyo, ai microfoni dell’ANSA, il presidente della Fidal,Mei: “Bisogna. Fare un’exploit come il suo ti porta in un’altra dimensione. Un’atleta per far bene deve essere il più spensierato possibile”. E ancora: “Lui non è stato fortunato in questi due anni. Abbiamo detto che il 2022 è stato negativo, ma ha vinto icon record europeo nei 60 e gli Europei. Isono la ...