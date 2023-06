Atletica | Europei a squadre | 49 azzurri convocati

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il direttore tecnico dellenazionali Antonio La Torre ha comunicato l'elenco deiper glidi Chorzow, in Polonia, da venerdì 23 a domenica 25 giugno. Sono 49 gli atleti selezionati (25 uomini, 24 donne) per l'evento che ha ereditato la tradizione della Coppa Europa e che in questa edizione rientra nel programma degli European Games 2023. Del team azzurro, tra gli altri, fanno parte il campione europeo indoor dei 60 metri Samuele Ceccarelli che correrà i 100 (ed è anche nel gruppo della staffetta 4x100), l'oro europeo indoor del peso Zane Weir, i campioni olimpici della staffetta Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, l'oro europeo dei 10.000 Yeman Crippa (nei 5000), il bronzo continentale dei 3000 siepi Osama Zoghlami, il finalista olimpico dei 400hs ...

L'olimpionico di Atene: "Yeman ha le qualità per provarci a Parigi, è bravo a leggere le gare. Ai Mondiali l'Italia sarà competitiva. Punto su Furlani e Iapichino" ...