Atalanta | un tentativo per comprare Gustav Isaken dal Midtjylland La situazione

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’punta fortemente suIsaksen per rinforzare il reparto offensivo. Un attaccante di qualità e freddezza Si è parlato fino ad ora di portieri, difensori, esterni, ma per l’occorre anche dare una ventata di qualità all’attacco. In uscita i citati Hojlund e Muriel, ma in entrata? Attualmente un profilo che i nerazzurri stanno puntando fortemente suIsaksen: attaccante classe 2001 in forza al, dotato di una qualità impressionante. Il danese ha dalla sua una bottino interessante: 21 presenze, 9 goal e un assist parlando di campionato; in Europa League su 8 match mette la firma sottoporta 3 volte e producendo 2 assist. Tecnicamente in grado di ricoprire sia il ruolo di seconda punta che centravanti, dimostrandosi molto dinamico e in grado di saltare ...

A GENNAIO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com un primo affondo per Koulibaly l'... E prima di provare in extremis un accordo con l'per Demiral, Ausilio provò a sondare la ...La partita rischia di chiudersi poco dopo, quando ildi anticipo di De Jong non inganna ... la palla arriva a Pasalic dopo il tiro contrastato a Brozovic: il centrocampista dell'...... da Giorgio Scalvini dell'inseguito anche dal Napoli per il dopo Kim, fino ad arrivare a ... Juve, ultimoper Rabiot. Forte interesse per Frattesi La Juventus prova a trattenere Adrien ...

L'Inter sta facendo sul serio provare a regalarsi Kalidou Koulibaly e il viaggio del direttore sportivo Piero Ausilio in Inghilterra, con il primo incontro tenutosi ieri a Londra con il Chelsea, va tu ...Archiviata definitivamente la stagione 2022/23, ora le società si stanno concentrando al 100% sul mercato. Ecco le novità in arrivo da quotidiani e non solo in sede di trattativa e in ottica fantacalc ...