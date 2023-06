Assunzioni nei ministeri e riforma della giustizia | via libera del Consiglio dei ministri

ministeri Arriva poi una carica diministeri, per rafforzare gli organici e far fronte agli impegni dettati dal Pnrr. A prevederle è un nuovo decreto sulla pubblica ...Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per 523.500 euroconfronti di due sottufficiali, ritenuti i principali indagati. I provvedimenti sono stati emessi ...... da una prima bozza circolata online e che dovrebbe essere confermata nelle prossime ore, un nuovo piano diministeri strategici. Si tratta di ministeri direttamente coinvolti...

Il Governo vara un nuovo decreto Pa: dalla Giustizia alla Salute, ecco tutte le assunzioni nei ... Il Sole 24 ORE

L’abuso d’ufficio scompare, mentre si riduce drasticamente la portata del traffico di influenze illecite. Si ampliano i divieti per i giornalisti in materia di intercettazioni. Il pm non potrà più imp ...Nuovi concorsi pubblici per la Pubblica Amministrazione. Ecco i ministeri che amplieranno gli organici nel prossimo biennio secondo la bozza del decreto PA.