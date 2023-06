Molti i ministeri interessati dalle nuove. A partire dal Dicastero della Cultura, dove l'organico si amplia100 unità di personale non dirigenziale, da assumerecontratto a tempo ...Saranno assunti da Assa I lavoratori selezionati saranno assunti da Assacontratto di lavoro a tempo determinato, durata del progetto 50 settimaneun impegno settimanale di 36 ore. L'attività ...I dati rivelano anche una permanenza media nei pronto soccorso genovesi sopra alle 10 ore,... la Cgil va in piazza anche in Liguria: "Serve un piano straordinario di" 08 Giugno 2023

Assunzioni con sgravi per aziende: sono più che dimezzate dal 2015 L'Eco di Bergamo

Il dl Pa sarà oggi in Cdm, dentro anche Giubileo e giustizia sportiva. Previsti ingressi di personale nei ministeri, per rafforzare gli organici e far fronte agli impegni dettati dal Pnrr. Le norme ...Il numero di assunzioni nei primi quattro mesi del 2023 è pari a 90.848, con un aumento del 4.2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e una variazione rispetto al 2019 del 14.6%. Un mercato ...