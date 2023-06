L'assemblea di Assotelecomunicazioni -ha confermatoSarmi presidente dell'associazione per il biennio 2023 - 2025. Nell'accettare l'incarico Sarmi, ringraziando per la fiducia accordata, ha affermato: "Le telecomunicazioni ...... Lelio Borgherese, Presidente di Assocontact, Laura Di Raimondo, Direttore Generale di, ... Vincenzo Ferraiuolo, DPO Vodafone,La Rovere, DPO WindTre. Dal confronto istituzionale con il ......notevolmente inferiore a Paesi come Germania e Spagna che hanno adottato il limite...Icalcoli degli operatori sui costi Stime sull'impatto del mancato adeguamento sono state fatte sia da,...

Asstel: Massimo Sarmi confermato presidente per 2023-2025 Borsa Italiana

La crisi delle tlc dura ormai da molti anni. L’evoluzione del settore, da cui dipende il futuro delle reti digitali, richiede, quindi, specifiche misure e provvedimenti su cui il Governo ha posto la s ...