Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti | personale educativo | insegnanti religione | domande al via Come si compila l’istanza GUIDE

2023 è stata sottoscritta l' intesa tra sindacato e Ministero con la quale sono state date delle indicazioni sulla procedura da seguire per le richieste di utilizzazioni edi ...Al via le operazioni per la mobilità annuale del personale docente. Dal 15 giugno fino al 5 luglio spazio alle istanze per assegnazione provvisoria e utilizzazione.

Assegnazioni provvisorie personale ATA, domande dal 21 giugno al 7 luglio. Chi può presentarla. MODULO Orizzonte Scuola

Al via le operazioni per la mobilità annuale del personale docente. Dal 15 giugno fino al 5 luglio spazio alle istanze per assegnazione provvisoria e utilizzazione. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e per uno dei seguenti motivi: ricongiungimento ai figli o ai minori affidatari con provvedimento giudiziario; ricongiungimento ...