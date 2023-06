Asma | terapie su misura per controllarla

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’rappresenta la malattia infiammatoria cronica delle vie aeree più frequente a livello globale, con una prevalenza che raggiunge il 5-10%. Colpisce circa 340 milioni di persone nel mondo di tutte le età, costituendo un problema sanitario importante, sia per l’impatto negativo che ha sulla qualità di vita di chi ne soffre sia per i costi economici e in termini di perdita di produttività sul lavoro che ne derivano. Inoltre contribuisce a un gran numero di decessi in tutto il mondo, anche tra i giovani. La buona notizia è che oggi è possibile tenerla sotto controllo conefficaci che consentono di svolgere una vita normale senza particolari limitazioni. Come ci spiega il dottor Alessandro Scartabellati, pneumologo di grande esperienza, già direttore delle unità di Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria dell’ASST di Crema, che da poco ...