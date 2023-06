Ascolti tv ieri | funerali Berlusconi monopolizzano tutto Boom Chi l' ha Visto

(Di giovedì 15 giugno 2023) Glitv dimercoledì 14 giugno 2023 vedono il record di Chi l'ha? su Rai3. A seguire Federica Sciarelli sono stati 2.136.000 spettatori, share del 14.2% di share. Male l'omaggio adi Porta Porta su Ra1: solo il 9.1%, 1.572.000 spettatori per Bruno Vespa. Stessa cosa per C'è Solo un Presidente su Italia 1: 707.000 spettatori, 4% di share e per Zona Bianca su Rete 4, 744.000 spettatori, 5.8% di share. Di seguito glitv didegli altri canali: Canale 5 New Amsterdam 1.326.000, 8.5% Rai2 The Good Doctor VI 1.112.000, 6.4% La7 Atlantide Album 525.000, 4% Tv8 Nations League Olanda-Croazia 954.000, 5.5% Nove playoff Scudetto basket Armani Milano – Virtus Bologna 281.000, 1.5%.pomeriggio: ...

2,1 milioni di spettatori per il programma di Rai3 e 1,6 milioni per il programma di Rai1 ...In piazza del Duomo non c’era una gran folla. I funerali di Berlusconi sono stati l’ultima dimostrazione della scissione crescente tra informazione e realtà ...