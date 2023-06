Ascolti tv | i dati di mercoledì 14 giugno

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bene Chi L’ha Visto Nella serata di ieri,14in onda su Rai Uno lo Speciale Porta a Porta – L’Addio a Berlusconi conquista 1.572.000 spettatori pari al 9.1%. Alle spalle su Canale 5 la serie New Amsterdam ottiene 1.326.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor 6 si ferma a 1.112.000 spettatori pari al 6.4% di share (primo episodio: 1.088.000 – 5.9%, secondo episodio: 1.133.000 – 7%). Su Italia 1 C’è solo un Presidente ha portato a casa 707.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? registra ottimicon 2.136.000 spettatori pari ad uno share del 14.2% (presentazione di 10 minuti: 2.241.000 – 11.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 744.000 spettatori con il 5.8% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.