ASCOLTI TV 14 GIUGNO 2023 | VINCE CHI L’HA VISTO 14 | 2% | PORTA A PORTA | NEW AMSTERDAM | I FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI AL 21 | 9% SU CANALE 5 E AL 18 | 3% SU RAI1

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 15 giugno 2023)TV 142022 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xStorie Italiane – 819 20.70Storie Italiane – 1217 20.30Camper – xTg1 – xTg1 Esequie di Stato di– 2086 18.30Oggi è un Altro Giorno – non in ondaSei Sorelle – non in ondaPres. Vita in Diretta – 1697 19.90Vita in Diretta – 2311 25.50L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti – x: L’Addio a– 1572 9.10Mixer: Vent’Anni di Televisione + Overland – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News Speciale – 907 16.80Tg5 – xMattino 5 News Speciale – xTg5 – xBeautiful – non in ondaTerra Amara – non in ondaLa Promessa – non in ondaL’Isola dei ...