Arsenal | assalto a Rice | pronta una nuova offerta per l’Aston Villa

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’pronto ad andaremente all’di Declanverà presto unaSecondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’sarebbe pronto ad andaremente all’di Declanper rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. I Gunners potrebbero presto tornare alla carica con un’da 80 milioni di sterline, ma sanno che bisognerà muoversi sul tempo per strappare il giocatore alla concorrenza.

L'pronto ad andare nuovamente all'di Declan Rice. L'Aston Villa riceverà presto una nuova offerta Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'sarebbe pronto ad andare ...... ma di 50 - 60), l'ideale sarebbe avere lo statunitense in prestito, ma l'vuole monetizzare e chiede 40 milioni per poi dare l'a Rice. Non sarà facile. Continuano i sondaggi in ...Tornerà all'ma probabilmente sarà chiuso dal ricco attacco di Arteta, il che potrebbe ... Ma l'Inter sembra avere le idee chiare su questo fronte: via Correa, poia uno dei due. Inter: ...

L'Arsenal prepara un nuovo assalto a Caicedo: a gennaio il Brighton aveva rifiutato 60 milioni TUTTO mercato WEB

L’Arsenal pronto ad andare nuovamente all’assalto di Declan Rice. L’Aston Villa riceverà presto una nuova offerta Secondo quanto ...vorrebbe accumulare un tesoretto dalle cessioni per poi andare all'assalto di Declan Rice, che il West Ham (proprietario del cartellino) vorrebbe vendere per almeno 100 milioni. In quest'ottica, ...