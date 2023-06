Arriva l' estate | la colonnina di mercurio registrerà 35 gradi

Leggi su today

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta l'Italia, torna il sereno. Nel weekend il tempo migliorerà su tutta la penisola, dove siun aumento delle temperature. Ormai non ci sono più dubbi, la bella stagione è alle porte, in tutti i sensi. Sta per fare il suo ingresso in...