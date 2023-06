Arena di Verona 100 anni in una notte su Rai 1 | anticipazioni 16 giugno 2023 | ospiti e programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 giugno 2023) Su Rai 1, arriva “di100in una”, che vedrà la conduzione di Milly Carlucci e il ritorno in tv di Sophia Loren. Per l’occasione, la leggendaria attrice italiana sarà la madrina della serata. Ilandrà in onda sul primo canale nella giornata di venerdì 16, in prime time dalle ore 20.35. Ad accompagnare sul palco la Carlucci, due presentatori d’eccezione: Alberto Angela e Luca Zingaretti. “di100in una” su Rai 1 L’occasione celebrerà i 100del Festival Lirico più famoso del mondo, che si svolgerà all’di. Per l’occasione, lo storico anfiteatro inaugurerà la nuova stagione dell’Aida. ...