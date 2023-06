(Di giovedì 15 giugno 2023) Unspecialeper l’efficiente operazione didell’abitazione di via Isernia, alla Nuova Florida. Il sindaco di, Maurizio Cremonini, ha voluto premiare i dodicii due ufficiali – il Comandante Tenente Colonnello Antonello Macchi e il capitano Marzia Sgrò – per la partecipazione alla brillante operazione che ha visto, il 16 marzo, loda parte di tutte le persone che vi abitavano. Ma già la stessa sera alcuni, insieme a due badanti, erano già rientrati nella, malgrado l’ordinanza. La struttura tutt’oggi ospita diverse persone, tra uomini e donne. Si ritrova 15in ...

Dopo anni di lavoro per gli sgomberi, contro crimini, furti, aggressioni, oggi ecco il risultato. Ad, in zona Le ...... il noto complesso 'Le Salzare' di, comune a sud della provincia di Roma va abbattuto. Il primo cittadino Maurizio Cremonini lo scorso aprile ha firmato le ordinanze direlative alle ...Dopo anni di lavoro per gli sgomberi, contro crimini, furti, aggressioni, oggi ecco il risultato. Ad, in zona Le ...

Ardea, sgombero anziani dalla casa trasformata in RSA: encomio agli agenti della polizia locale Il Corriere della Città

Un encomio speciale agli agenti della polizia locale per l’efficiente operazione di sgombero dell’abitazione di via Isernia, alla Nuova Florida. Il sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, ha voluto ...I carabinieri hanno arrestato anche uno stalker per aggressioni e minacce commesse nel 2018 dopo la fine di una relazione sentimentale ...