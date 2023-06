Ardea | sgomberi alle Salzare e agli anziani dalla casa trasformata in RSA | encomio agli agenti della polizia locale

(Di giovedì 15 giugno 2023) Unspecialeper l’efficiente operazione di sgombero dell’ecomostro di via delle, avvenuti il 20 maggio. Tre palazzine, con 108 appartamenti da liberare. Famiglie da sistemare, problemi da risolvere, sapendo che in passato i precedentiavevano vissuto momenti di tensione, sfociati anche in sassaiole. E invece stavolta tutto è filato liscio, nei tempi previsti, cercando di instaurare un rapporto con le persone. E poi ancora lo sgombero dell’abitazione di via Isernia, alla Nuova Florida. Il sindaco di, Maurizio Cremonini, ha voluto premiare i dodicii due ufficiali – il Comandante Tenente Colonnello Antonello Macchi e il capitano ...

e abbattimenti alle Salzare, restituita area da destinare allo sport La maxi operazione per l' abbattimento delle palazzine E, F, e G è iniziata ieri ed è in corso tuttora. Sgomberate in ...Dopo anni di lavoro per gli, contro crimini, furti, aggressioni, oggi ecco il risultato. Ad, in zona Le ...Il consorzio è stato costruito su terreno riconosciuto dallo stesso Comune dicome legale, ... Il contenzioso, durato anni, ha visto nel tempo vari, con successive occupazioni, e l'...

