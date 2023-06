Aracu | “Roma ormai è la Wimbledon dello skate”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Abbiamo dato immagine di quella che è l’Italia e. Il New York Times ha dedicato una pagina intera sul connubio tra uno dei monumenti più antichi del mondo (il Colosseo, ndr) e lo sport più giovane”. Lo dice Sabatino, presidente Fisr, alla conferenza di presentazioneStreetboarding Rome 2023, nelloPark del Colle Oppio. “L’anno scorso con le qualifiche olimpiche della Road to Paris siamo partiti molto forte con loboarding, ora si gioca in casa nostra. Non abbiamo ancora una spedizione azzurra definita, però abbiamo tanti giovani. Speriamo siano carichi, soprattutto perchéè laboarding. I giovani sono molto interessati a questo ...