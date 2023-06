App per il pilates

Leggi su wikitech

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sai che ci sono le app per guardare la televisione dal tuo smartphone in qualsiasi momento? No? Magari non conosci quali sono le app per televisione? Allore eccoti che ti descrivo le app per televisione che puoi scaricare e portare sempre con te! App per televisione italiana Vedere la programmazione TV italiana anche da smartphone e tablet può essere comodo e semplice, con le app giuste: eccone alcune delle migliori. RaiPlay (Android/iOS/iPadOS) La prima tra le app per televisione che voglio suggerirti di provare è RaiPlay. Dal nome lo si capisce subito, si tratta dell’app per vedere televisione su Android, su iOS/iPadOS e TV (mediante app per Smart TV e dispositivi come Chromecast, Fire TV Stick/Cube e Apple TV) resa ufficialmente disponibile dal gruppo Rai tramite la quale è possibile guardare ...