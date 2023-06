Sono esclusi, pertanto, i trattamenti di invalidità civile, gli assegni sociali, e tutte le rpestazioni non pensionistiche, come. Esclusi anche i pensionati a carico delle casse ...Dal 2022 l' elenco delle categorie meritevoli di maggior tutela previdenziale è stata ampliata e quindi fruibile da più lavoratori che rientrano nelle condizioni previste da. In questo ...Si tratta di prestazioni come l' invalidità civile , gli assegni sociali , l'e l' isopensione . La quattordicesima , inoltre, non viene erogata per le seguenti prestazioni : pensioni ...

Ape sociale 2023: a chi spetta e come e quando fare domanda - GUIDA INPS Gazzetta del Sud

Ape sociale 2023: a chi spetta e come e quando fare domanda - ISTRUZIONI INPS. E' stata proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei ...Andare in pensione con 30 anni di contributi e anche meno. Con Ape Sociale si può, ma solo se si rientra in certe categorie svantaggiate.