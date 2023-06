Anziani | geriatri Sigg | ' 1 su 3 vittima di abusi | difendiamoli con la gentilezza'

... la SIGG: "La gentilezza rappresenta un 'impatto terapeutico', che concorre al benessere non solo fisico, ma anche mentale" Questo perché è stato dimostrato come, nei confronti degli- in ..."Oggi in Italia le persone che prestano assistenza aglisono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di famigliari con impegno gravoso che pesa come un vero e proprio secondo lavoro, con più ...'Gentilezza per evitare abusi' Contro i maltrattamenti la SIGG invita a offrire gentilezza come risposta alle violenze verso glipiù fragili. 'Il semplice atto di essere gentili con le ...

Anziani, i geriatri lanciano l'allarme: uno su tre è vittima di abusi RaiNews

Alla vigilia della Giornata Mondiale contro gli abusi, che si celebra domani, fa veramente accapponare la pelle quanto rivelato dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che denuncia ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...