(Di giovedì 15 giugno 2023) In questaandremo a parlare dio P, esponendo lesulla demo giocabile e resa disponibile dopo il Summer Game Festof P è stato uno dei protagonisti dell’evento principe del Summer Game Fest, la rassegna videoludica presentata da Geoff Keighley, durante la quale oltre a presentare la data d’uscita è stata annunciata la disponibilità di una demo giocabile; demo che abbiamo provato e giocato a fondo e di cui andremo a parlarvi in questa. Come di consueto il focus di questasarà l’analisi di quanto provato (che rimane, per forza di cose, una piccola parte del gioco), di cui andremo ad evidenziare pregi e criticità e quanto, secondo noi, può essere ancora modificato prima del lancio sul ...

...arriva dal Summer Games Fest 2023 che ha già saputo regalare la grande gioia della demo diof ... TagsLike a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name Ryu Ga Gotogu Studio SEGA Summer ...... comeof P o l'attesissimo Final Fantasy VII Rebirth . Tra le tante proposte, come era stato ... Tags Alan Wake 2Epic Games Remedy Entertainment Sam Lake Summer Game Fest 2023... quandoof P sarà finalmente disponibile su console, PC e Game Pass. Nel caso in cui non ... Per maggiori informazioni potete dare un'occhiata alla nostra

Anteprima Lies of P: le nostre prime impressioni tuttoteK

In questa anteprima andremo a parlare di Lies o P, esponendo le nostre prime impressioni sulla demo giocabile e resa disponibile dopo il Summer Game Fest Lies of P è stato uno dei protagonisti ...La prenotazione di questa splendida edizione è consentita, al momento, solo ai membri GS Pro Club di Gamestop. Ricordiamo che l'abbonamento a questo servizio permette di avere fino a 165€ all’anno da ...