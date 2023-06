Ancora problemi per la mail di Libero | la posta elettronica è sospesa

(Di giovedì 15 giugno 2023) AGI -per, il servizio didi ItaliaOnLine che dopo i disservizi di mercoledì 14 giugno dovuti a una manutenzione programmata, giovedì 15 giugno non è raggiungibile. Le anomalie sono dovute a "instabilità all'infrastruttura e-" che hanno costretto ItaliaOnLine, che gestisce le caselle, a una "sospensione temporanea del servizio". "Nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva die Virgilio, riguardante le caselle die i servizi a esse collegati" si legge in una nota dell'azienda, "L'intervento ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato in tarda mattinata, ...

Sembrerebbe però che il decesso sia dovuto a un malore , anche se è un'ipotesimolto vaga e ... Era stata ricoverata all'ospedale di Avezzano ma aveva accusatorespiratori ed era stata ...... sebbene non siaapplicabile a schermi di grandi dimensioni per i motivi che spiegheremo più ...per il supporto agli interventi chirurgici e in occhiali particolari per persone condi ......per la sua integrità fisica e oggi nel warm - up l'otto volte campione del mondo è statouna ...Marc Marquez ha vinto persino nel 2021 quando era a mezzo servizio a livello fisico dopo i...

Libero mail e Virgilio ancora in down, posta elettronica bloccata Sky Tg24

Il disservizio delle mail di Libero e Virgilio dovuto all’instabilità dell’infrastruttura in fase di risoluzione ...Iga non ha mai battuto una top 50 sull'erba. Fari puntati anche su Jabeur, Garcia e le russe. Punto interrogativo Haddad Maia ...