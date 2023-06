... che con i progetti di espansione dei nuovi solarium sul lato sud e dell'area traghetti/crociere sul lato nord, potrebbe daremaggior lustro e opportunità di accoglienza. Ilcommerciale ......nave mentre eravicina alla costa libica. Alcuni hanno suggerito di tornare indietro, ma la maggior parte voleva invece continuare il viaggio. Una fregata militare, attraccata ieri aldi ...... in una trattativa - mai andata in- per la vendita alla Colombia di navi e aerei militari di ... O: Silvio Berlusconi "ha riportato il Paese agli standard di corruzione della vecchia Italia,...

"Ancora porto gli occhiali che mi aveva consigliato lui" ilGiornale.it

Il ricordo di Berlusconi del giornalista Guido Meda, oggi voce della Motogp a Sky, dei suoi inizi nella redazione sportiva di Fininvest ...Poste le basi per rinnovare il prestito con il giovane attaccante protagonista nella salvezza dei Lupi. Niente da fare per Brescianini: il suo futuro è in Serie A Poste le basi per rivedere il giovane ...