Ancora furti | scatta l’allarme sicurezza | “Servono seri provvedimenti”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadri in azione ad Aiello del Sabato. Nella tarda serata di ieri, martedì 14 giugno, ignoti hanno tentato di fare irruzione in una villa della zona. Fortunatamente, il sistema didell'abitazione ha messo in fuga i malintenzionati. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti di rito. Indagini in corso. Una situazione divenuta insostenibile. I residenti della zona sono spaventati e stanche di vivere nel terrore. "Agiscono senza paura senza nessun scrupolo – affermano gli abitanti delle ville ubicate ad Aiello del Sabato – , le istituzioni devono prendere dei. Cosi non si vive". Quando non si è sicuri nemmeno più in casa: il terrore deicon armi e botte: varati nuovi controlli (Video)