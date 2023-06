Anche Zalewski sul mercato | la Roma potrebbe venderlo in Premier

(Di giovedì 15 giugno 2023) I giallorossiro cedere NicolainLeague, con l’agente del giocatore polacco che sarebbe volato in Inghilterra insieme a Tiago Pinto Non solo Justin Kluivert e Roger Ibanez, maNicolasulla lista dei potenziali partenti per la società giallorossa. Lacedere il giocatore polacco inLeague, con già L'articolo

Non solo Kluivert e Ibañez, in uscita c'èNicola, sacrificabile per ...Daa Bove passando per Missori, Tahirovic e Volpato. La Roma non vorrebbe privarsene ma l'...ha complicato i piani di Pinto che ora valuta le offerte per i gioielli cresciuti a Trigoria...Mou e la difesa a 4: lo Special One può permettersidi cambiare La difesa è il punto di ... A sinistra Spinazzola e. Il secondo non dà garanzie in fase difensiva, mentre Leonardo non ...

La Roma a Londra, anche Zalewski sul mercato: tutti i dettagli Corriere dello Sport

Chi sia l'autore della foto non si sa, ma da qualche minuto circola su Whatsapp un'immagine di Mourinho e Tiago Pinto insieme a Londra in un ristorante. Niente di clamoroso visto che sono, rispettivam ...Sull'esterno polacco ci sono tre squadre di Premier League: l'agente ha raggiunto Tiago Pinto in Inghilterra per trattare ...