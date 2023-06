Anche l’ombra vuole il suo fascino

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 giugno 2023) C’è un’azienda, vero orgoglio italiano, che ha un primato unico: è specializzata in ombra. Dal suo quartier generale a Noventa del Piave (Venezia) ha conquistato 72 Paesi del mondo con soluzioni outdoor e accessori per la schermatura solare. Si chiama KE e le sue vele, le pergole bioclimatiche e le tende hanno affascinato non solo il pubblico delle famiglie ma, specialmente, quello dei grandi hotel di lusso che ne fanno ampio uso per delimitare gli spazi, gestire la privacy degli ospiti e rendere più vivibili ambienti all’aperto quando il caldo si fa sentire. Qui sotto pubblichiamo solo alcune delle infinite varianti di installazioni in alcuni hotel italiani. Le prime due immagini si riferiscono a due diversi tipi di vele modello «Kheope». Il primo al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, il secondo al Gattarella resort di Vieste (Foggia). Realizzate in vela nautica, entrambe sono ...