Analisi sui cellulari degli youtuber | stavano girando un video?

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 giugno 2023) È indagato per omicidio stradale il ventenne,, che ieri alla guida di un suv Lamborghini ha travolto una Smart provocando la morte di un bimbo di 5 anni. Con altri coetanei, alcuni dei quali membri del canale YouTube 'The Borderline', aveva affittato la costosa auto per una delle 'challenge' che il gruppo è abituato a postare sul web. Dovevano rimanere a bordo per 50 ore, senza mai scendere, e lo scontro mortale sarebbe avvenuto proprio durante la 'sfida'. Manuel Proietti, questo il nome della vittima, era sul seggiolino, accanto alla madre Elena, che era andata a prenderlo a scuola. Nel sedile posteriore sedeva la sorellina di 4 anni. La Smart percorreva Via di Macchia Saponara, mercoledì pomeriggio, quando il suv è arrivato in senso contrario di marcia e, forse svoltando su via Archelano di Mileto, ha travolto l'utilitaria. Madre e figlia hanno riportato ...