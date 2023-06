(Di giovedì 15 giugno 2023), nota ballerina professionista died ex vincitrice del programma, ha un grande seguito sui social per questo spesso è costretta a replicare su alcuneriguardanti la sua vita privata. Questa volta, però, secondo la ballerina si è andati un po’ oltre, vediamo cosa è accaduto.sulla sua salute L'articolo

... l'ultima dimostrazione di affetto e gratitudine ha trovatoin Piazza del Duomo . Con la ... Dietro di loro, si trovavano i familiari, glidi una vita, i colleghi e la compagna che è stata al ...Infatti, la stessa ex allieva e oggi ballerina professionista direagisce male quando si ritrova di fronte a questa affermazione sul suo stato di salute: "Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi ...Il drammaticodi Giuliano Castorina vuol rappresentate un invito ad, clienti e associazioni per riappropriarsi di casa propria e dei propri sacrifici. Dare un posto di lavoro non può ...

Amici, lo sfogo di Giulia Stabile su una fake news: "Mancate di rispetto" DailyNews 24

Rescaldina, 13 giugno 2023 - "Non ho parole: 30 anni per un mostro maledetto!". Fabio Maltesi, padre di Carol, si sfoga così sui social dopo la sentenza con la quale l'assassino di sua figlia, Davide ...In una lunga diretta Instagram, Andrea Pinna spiega il motivo del litigio con Tommaso Zorzi, partendo da quanto accaduto tre anni fa, durante la pandemia: “Sono bipolare, ho tentato il suicidio più v ...