Amazon Politics | una visione alternativa per la costruzione del nostro futuro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per anni,, e comealtri giganti del tech, hanno rappresentato una strana contraddizione in termini: continuavano a macinare perdite sul versante aziendale, e, nel frattempo, vedevano crescere il prezzo delle proprie azioni. In un’intervista del ’99, Jeff Bezos ne illustrava benissimo il motivo: “Altre aziende lo hanno fatto prima di noi, noi non siamo un’azienda profittevole. Noi investiamo nel”. È questa la vera rivoluzione copernicana che ci ha condotti, oggi, a dover fare i conti con Elon Musk che comunica l’approvazione, da parte della Fda, della sperimentazione umana di un chip impiantabile nel cervello. E alla base di questa rivoluzione c’è un’idea, ed è un’idea che non poteva che nascere nel contesto statunitense: ci sono società private che possono costruire il. O quantomeno, ...

Hypocrisy has become the dominant language of. Let's examine the issue of concurrent control over the Nrrp by the Court of Auditors. This ... fondatori rispettivamente di Microsoft,e ...... Investigating theof Knowledge and Meaning - making. La sociologia della conoscenza: è ... Lista dei migliori libri di sociologia della conoscenza suOra l'elenco dei 10 migliori libri ...... e la sfida oggi viene da un'altra parte: da forme di intrattenimento internazionale ancor meglio curvate sul profilo di nicchie di pubblico, o di singoli clienti: le piattaforme, Netflix,...

Berlusconi, il populista che sostituì l’educazione con l’intrattenimento Globalist.it

Northern Virginia residents have a wide range of expectations for Amazon HQ2 as the first major set of offices is set to open in Arlington.Alhaja Abibatu Ashabi Mogaji, Iyaloja-General of Lagos and Nigeria, died. Deputy Editor EMMANUEL OLADESU writes on the life and times of the ...