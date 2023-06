Amalfi | lunedì l’inaugurazione del nuovo Serbatoio di Tovere

Leggi su zon

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’opera di ingegneria idraulica, con una capacità di 150.000 litri, permetterà di fronteggiare le carenze idriche, ridurre i costi energetici ed usufruire di una riserva d’acqua per lo spegnimento di incendi. A breve anche impianto di telecontrollo e di comando. Sarà inaugurato19 giugno 2023 alle ore 19 ildidi, interessato da un importante intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano L’opera pubblica garantirà maggiori riserve di acqua per i cittadini, riduzione dei costi energetici e sarà un prezioso accumulo per fronteggiare eventuali incendi boschivi. «IldiAlto sarà parte integrante del sistema idrico comunale e potrà ...