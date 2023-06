Amalfi | emergenza idrica | a regime il ristrutturato Serbatoio di Tovere

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSarà inaugurato lunedì 19 giugno 2023 alle ore 19 il nuovodidi, interessato da un importante intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. L’opera pubblica garantirà maggiori riserve di acqua per i cittadini, riduzione dei costi energetici e sarà un prezioso accumulo per fronteggiare eventuali incendi boschivi. “IldiAlto sarà parte integrante del sistema idrico comunale e potrà concorrere a garantire, anche in, il servizio all’utenza localizzata nelle zone più alte di– spiega il Sindaco di Daniele Milano – È stato un intervento molto complesso dal punto di vista morfologico e geografico, seguito dal ...