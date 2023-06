Altro che partito unico e “modello americano” | ecco il futuro del centrodestra senza Berlusconi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu – Molti si stanno domandano quale sarà l’eredità politica di Silvio. Alcuni sostengono che il postsia rappresentato da un granderepubblicano in stile statunitense che accorpi tutto il. Questa ipotesi era sostenuta dallo stesso leader di Forza Italia quando era in vita: non ha mai smesso di perseguire questo obiettivo e probabilmente, dentro di sé, sperava che il governo Meloni potesse essere un passo avanti in questa direzione. E infatti c’è chi vede nel governo Meloni una vittoria (anche) di: ilcreato dal cavaliere è ancora vivo e guida il Paese. Ma come sarà ildel? L’eredità politica Che ...