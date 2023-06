Almanacco del 15-06-2023 ore 07 | 30

(Di giovedì 15 giugno 2023)del giorno andiamo iniziare una nuova settimana Intanto il lunedì Buona giornata 12 giugno Oggi la chiesa ricorda Sant’Onofrio eremita latinizzato nella forma onuphrius il nome proprio deriva dal copto un’offerta svolta dal Egizio con il significato di colui che sta sempre bene o colui che è sempre buono il proverbio si dice erba e fiori curano tutti i dolori sono nati oggi Anna Frank Margherita Hack Francesco Renga noi oggi andiamo a fare tantissimi auguri di buon compleanno compleanno Roberto Comunque buon compleanno a Giovanni Anna Mario Francesca Chiara e Daniele buonissima giornata a tutti voi salutiamo i più rapidi che ci hanno abbiamo Bruno oggi in primo piano e buonissima giornata Bruno Nazzareno Buona giornata anche a te te lo chiamo Franco Lorenzo Marika buonissima giornata anche a voi e buona giornata anche a te Viaggio nel tempo che ci porti in ...

La novità d'annata è l', nato da un'ideagiornalista Massimo Rota: un nuovo contenitore di approfondimenti, notizie, curiosità, interviste, video e backstage, che a partire da lunedì 19 ...1869 - John Wesley Hyatt brevetta la celluloide 1918 - Prima guerra mondiale: comincia la seconda battagliaPiave 1959 - Italia: viene emanato il primo Testo unicoCodice della strada 1978 - ...... L'di Home Movies100 in Biblioteca https://www.bibliotechebologna.it/events/l -- homemovies100 - in - biblioteca Fino al 1 luglio: Il rattofanciullo. Il Caso Mortara e la ...

Almanacco | Giovedì 15 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Presentato il cartellone della 12esima edizione. Già sold out Mannarino, Rice, Hozier, e Mason. La novità Almanacco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...