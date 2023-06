Alluvione | amministratori Romagna a Governo | Commissario subito

(Di giovedì 15 giugno 2023) In Emilia -"ci sono risorse per circa 1,8 miliardi spese o che stiamo per spendere per gli interventi di estrema urgenza e che di fatto non hanno alcuna copertura da un punto di vista ...

Lo ha detto Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell'Upi, arrivando a Palazzo Chigi per il tavolo sull'in Emilia - Romagna, presieduto dal ministro Nello Musumeci. "Il tema -......fatte transitare attraverso le città martoriate dalla, in quartieri in cui migliaia di cittadini che hanno perso tutto, non è solo la dimostrazione di insensibilità di, ...... che ieri è stato in Emilia - Romagna per fare visita ad alcune scuole interessate da... In entrambe le occasioni erano presenti glidel territorio, a partire dai sindaci, che ...

Un finanziamento di 200mila euro è stato donato alle vittime dell'alluvione. La quantità di denaro è stata ... «Questa iniziativa - dichiara l’amministratore delegato di Cia-Conad Luca Panzavolta - si ...I negozi delle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Repubblica di San Marino hanno destinato 10 centesimi per ogni scontrino emesso durante un periodo di tempo definito ...