Alluvione Romagna | Michele De Pascale sindaco Ravenna | Priorità è indennizzo ai cittadini

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Agenzia Vista) Emilia, 15 giugno 2023 "La provincia diè stata una delle province più colpite dai fenomeni alluvionali che hanno interessato lanel mese di maggio. Al circa 10 giugno la situazione è nettamente migliorata e migliorata nei comuni che hanno lavorato e si sono impegnati tantissimo per ripulire, per risistemare, per togliere il fango e i rifiuti, per restituire vitalità e vita alle città. Lein questo momento, ovviamente, sono quelle dell'deie della ricostruzione e dell'aumento della difesa del territorio", le parole diDedi, intervistato da Anci sull'in Emilia. / Anci ...

Così Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell'Upi (Unione province italiane) entrando a Palazzo Chigi per la riunione del tavolo per l'emergenzain Emilia -."Ci sono ...... Gian Luca Zattini, ha incontrato i sindacati per discutere dei fatti relativi all'del ...in atto a distanza di quasi un mese dal gravissimo fenomeno che ha interessato tutta lae ..."Dalla Valsesia , siamo partiti in tre verso Piacenza unendoci ad un gruppo di 14 persone, provenienti da Biella, Pinerolo e Imperia. Eravamo dotati di tre mezzi, su cui erano montati una motopompa, ...

L'alluvione in Emilia-Romagna ha ucciso milioni di api Internazionale

Roma, 15 giu. (askanews) - "L'operatività può essere resa solo dal commissario alla ricostruzione, la settimana scorsa non c'erano state risposte su questo, oggi speriamo di averne perché la mole di o ...(Agenzia Vista) “Abbiamo tempestivamente attuato misure finanziarie con un primo significativo intervento da oltre due miliardi di euro per l’Emilia-Romagna. Stiamo valutando insieme alle parti coinvo ...